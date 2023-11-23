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16:29, 23 ноября 2023Мир

Нелегалы попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии

Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии

Фото: Fabian Sommer / Getty Images

Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии в районе Черемши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Погранстражу Польши.

Отмечается, что сотрудники пограничной службы успели быстро отреагировать благодаря оповещению от электронного заграждения. По данным стражи, за сутки в страну попытались проникнуть 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака.

В июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в страну из Белоруссии в течение 2023 года.

В октябре Государственная пограничная служба Белоруссии сообщила, что польские силовики искалечили двух мигрантов на белорусско-польской границе, сломав им ноги. В сообщении говорится, что пострадавших нашли вечером 24 октября. Гражданин Афганистана рассказал, что польские военные задержали их и жестоко избили, применяя слезоточивый газ и вытесняя мужчин на белорусскую территорию под угрозой расправы.

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      Виктория Кондратьева
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