Нелегалы попытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии

Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии

Нелегальные мигранты пытались сломать забор на границе Польши и Белоруссии в районе Черемши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Погранстражу Польши.

Отмечается, что сотрудники пограничной службы успели быстро отреагировать благодаря оповещению от электронного заграждения. По данным стражи, за сутки в страну попытались проникнуть 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака.

В июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в страну из Белоруссии в течение 2023 года.

В октябре Государственная пограничная служба Белоруссии сообщила, что польские силовики искалечили двух мигрантов на белорусско-польской границе, сломав им ноги. В сообщении говорится, что пострадавших нашли вечером 24 октября. Гражданин Афганистана рассказал, что польские военные задержали их и жестоко избили, применяя слезоточивый газ и вытесняя мужчин на белорусскую территорию под угрозой расправы.