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16:21, 23 ноября 2023Среда обитания

Стоимость жилья в России предложили увеличить

Минстрой предложил увеличить нормативную стоимость жилья в России на 4 процента
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Стоимость жилья в России в первой половине 2024 года предложили увеличить на 4 процента. Соответствующий проект приказа об изменении нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, сообщает РИА Новости.

Показатель ведомство планирует установить на уровне 97,5 тысячи рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на первый квартал 2024 года.

Самые высокие значения предлагаются для Москвы (170,6 тысячи рублей, плюс три процента по сравнению с четвертым кварталом 2023-го), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей, значение не изменилось), Приморского края (158,9 тысячи рублей, плюс 6 процентов), Сахалинской области (157 тысяч рублей, плюс 3 процента), Чукотки (155,4 тысячи рублей, значение не изменилось). Наименьшие показатели вводятся для Кабардино-Балкарии (45,9 тысячи рублей, плюс 2 процента), Ингушетии (48,7 тысячи рублей, плюс 4 процента), Карачаево-Черкессии (59,2 тысячи рублей, рост менее процента).

Нормативы стоимости квадратного метра нужны для расчета социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда.

Ранее риелторы объяснили рост стоимости жилья в России тем, что на рынке появился тренд к строительству малогабаритных квартир. Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир. В результате спрос на недвижимость растет, что приводит к росту цен, пояснили специалисты.

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      Нина Ташевская
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