В США заявили об истощении ресурсов ВСУ для продолжения конфликта

Экс-морпех Берлетик заявил об отсутствии ресурсов ВСУ для продолжения конфликта

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Берлетик заявил об истощении ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что США готовы помогать Киеву столько, сколько понадобится.

«Но это не имеет значения, потому что у них просто нет боеприпасов, нет систем вооружения, нет времени на обучение новых украинцев. (…) Теперь они даже говорят о том, что у них не хватает людей», — отметил экс-морпех.

По мнению военного, Москва увеличивает военную мощь и уничтожает ВСУ, а также коллективные силы НАТО. В свою очередь, Украина проигрывает в этом конфликте. Берлетик добавил, что российские солдаты действуют по всей линии соприкосновения, используя дроны и ракеты.

Ранее в США признали неготовность ВСУ защитить Киев. С таким мнением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.