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11:51, 23 ноября 2023Россия

Один человек пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков: один человек пострадал при атаке дрона ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области один человек пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дрон-камикадзе атаковал приграничное село Козинка, уточнил губернатор. В результате падения аппарата и детонации боеприпаса мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей, отметил он.

Пострадавшего россиянина доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Также в результате удара ВСУ был поврежден автомобиль.

Ранее житель Курской области пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Это произошло в окрестностях села Попово-Лежачи, расположенного в двух километрах от границы с Украиной. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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      Алан Босиков
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