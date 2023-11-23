В Россию стали ввозить больше духов

ЦРПТ: в 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5 %

В 2023 году в Россию стали ввозить больше иностранных духов и туалетной воды. Об этом со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) сообщает «Коммерсантъ».

С января по октябрь импорт парфюмерии в страну вырос на 47,5 процента в годовом выражении, до 45,5 миллиона флаконов. Зарубежная продукция заняла около 41 процента рынка (плюс 3,1 процентного пункта), при этом внутреннее производство увеличилось на 28,2 процента, до 62,9 миллиона флаконов.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, российские ретейлеры за последний год развивали прямой импорт и вывели на рынок массу новых брендов, в том числе из Греции и Испании. Также они нарастили импорт перед наступлением новогодних праздников, Днем защитника Отечества и 8 Марта.

Президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева объяснила выросшие объемы импорта созданием новых логистических цепочек и появлением поставщиков в Азии, а также параллельным импортом продукции. При этом из-за появления в магазинах парфюма, закупленного при высоком курсе доллара и удорожания логистики, средние цены на духи и туалетную воду также увеличились. По данным ЦРПТ и ННЦК, средние цены на парфюмерную воду за год выросла на 10,5 процента, до 2,54 тысячи рублей за флакон.

Ранее маркетологи ответили на вопрос о реальности скидок на «Черную пятницу». По словам маркетолога Валерия Соколова, бренд среднего или высокого ценового сегмента может сделать скидку на старые коллекции, чтобы увеличить свою аудиторию или попытаться «слить» залежавшийся на складе товар — обычно такое случается с одеждой, косметикой и парфюмерией.