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05:38, 22 ноября 2023Экономика

Маркетологи ответили на вопрос о реальности скидок в «Черную пятницу»

Маркетолог Лагутина предупредила о переплате вместо экономии в «Черную пятницу»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вместо того, чтобы сэкономить в «Черную пятницу», есть огромная вероятность переплатить, предупредила директор по маркетингу «Дятьково Design» Александра Лагутина. В беседе с «Лентой.ру» опрошенные эксперты ответили на вопрос о реальности скидок и рассказали о том, как распознать обман продавцов.

Мониторинг различных категорий товаров и онлайн-сервисов прошлых лет показал, что многие продавцы повышают цены в сезон распродаж. Вместо того, чтобы отображать первоначальную стоимость, они показывают такую, по которой товар на самом деле никогда не продавался, создавая ложное впечатление о большей скидке

Александра Лагутинамаркетолог

Тем не менее реальные скидки в этот период бывают, заверил маркетолог Валерий Соколов, неоднократно запускавший «Черную пятницу» для магазинов известных брендов. Он описал три распространенных сценария, чтобы показать, за счет чего продавцы снижают цену.

В первом случае бренд среднего или высокого ценового сегмента хочет увеличить свою аудиторию. Он делает скидки, часто на старые коллекции, чтобы вы оценили качество и в дальнейшем покупали именно его, а не дешевый аналог. Затраты на скидку бренды компенсируют дистрибьюторам, а, значит, они не теряют маржу, и им выгодно продавать со скидкой.

Во втором случае магазин «сливает» залежавшийся на складе товар. «Обычно это относится к одежде, косметике и парфюмерии. С бытовой техникой и электроникой такого практически не бывает», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

В третьем случае магазин жертвует маржой для привлечения дополнительных покупателей. «Дальше они пытаются вас вернуть письмами по e-mail, рассылками по SMS и пушами из приложения. Чаще всего так ведут себя маркетплейсы. Они даже готовы компенсировать разницу продавцам», — добавил Соколов.

По словам директора по исследованиям и разработкам «КРОС» Ксении Касьяновой, маркетплейсы действительно столкнулись с ситуацией, когда небольшие игроки используют недобросовестные схемы. Поэтому они инвестировали крупные суммы в защиту прав потребителей. Так, сегодня любой пользователь, зайдя на карточку конкретного товара, может отследить, как менялась его цена. А маркетплейс в случае необоснованного завышения цен блокирует для продавца возможность участия в «Черной пятнице».

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Чтобы распознать обман, Соколов посоветовал проверять динамику цены на сайтах-агрегаторах товарных предложений. Кроме того, за месяц до «Черной пятницы» можно составить лист желаемых покупок и выписать их цены, чтобы точно понимать, где реальная скидка, а где нет.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» дал россиянам совет, который позволит сэкономить при покупке продуктов к новогоднему столу.

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      Екатерина Смирная
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