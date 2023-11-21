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05:02, 21 ноября 2023Экономика

Экономист дал россиянам совет перед покупкой продуктов к Новому году

Экономист Беляев: деликатесы и алкоголь к Новому году стоит закупать в ноябре

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Чтобы облегчить финансовую нагрузку, накануне праздников стоит заранее продумать, что именно вы хотите поставить на новогодний стол, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он дал россиянам совет, который позволит сэкономить при покупке продуктов.

«С одной стороны, по традиции есть обязательные блюда, которые должны быть на столе. С другой стороны, надо, наверное, отходить от традиции, что в Новый год мы ставим на стол все, пока его ножки не подломятся, и все это потом куда-то приходится девать. Надо как следует продумать стол. Никто не говорит, что он должен быть аскетичный, но продуманный. И конечно праздник есть праздник, и надо его отмечать деликатесными продуктами, которые ты ешь не каждый день», — поделился экономист.

По его словам, уже в ноябре можно закупиться деликатесными продуктами. Также стоит заранее приобрести продукты, которые могут выдержать относительно длительное хранение, и алкоголь. К Новому году все это неизбежно подорожает, полагает аналитик.

Это могут быть деликатесные копчености, это могут быть те рыбные продукты, которые мы любим. В морозилке они запросто выдерживают хранение в месяц, включая икру

Михаил Беляевэкономист

С покупкой более дешевых продуктов, картофеля, зеленого горошка, майонеза, эксперт предложил не спешить. Дело в том, что «их удельный вес не так велик в общей стоимости тех самых блюд». Кроме того, цена этих продуктов не так высока и будет посильна для бюджета даже в случае подорожания.

Таким образом можно не только сэкономить, но и более равномерно распределить расходы, избежав «залпового удара по кошельку», отметил экономист.

Ранее стало известно, что в России резко выросли цены на салат оливье. За год популярное новогоднее блюдо подорожало почти вдвое, минимум на 45 процентов.

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      Екатерина Смирная
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