Пашинян встретился с послами ЕС

Премьер-министр Армении Пашинян встретился с послами Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с послами Евросоюза и стран-членов ЕС. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС, а также совместные программы, в частности, повестку реформ в Армении. «Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе Южного Кавказа процессах», — говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений. Кроме того, были затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев, уехавших в Армению из Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что Пашинян отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось 23 ноября. Он выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение.