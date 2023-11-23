Спасение планеты и бизнеса увидели в одном типе упаковки

Ellen MacArthur Foundation: перерабатываемая упаковка снизит выбросы на 69 %

Спасение планеты от глобального потепления и бизнеса от дополнительных затрат увидели в перерабатываемой пластиковой упаковке — широкое внедрение этого типа тары позволит сократить вредные выбросы на 69 процентов и даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах. К такому выводу пришли специалисты Ellen MacArthur Foundation в своем исследовании, пишет Reuters.

Эксперты выяснили, что при самом амбициозном сценарии повторное использование упаковки поможет сократить выбросы парниковых газов на 35-69 процентов, уменьшить потребление воды на 45-70 процентов и снизить использование материалов на 45-76 процентов.

Однако ключевое значение для достижения этих целей будут иметь депозитные схемы — именно они помогут компаниям сократить затраты на возвращение использованной тары, считают в Ellen MacArthur Foundation. Так, если бы за возврат упаковки производителю потребители получали по 20 центов, это повысило бы мотивацию людей сдавать тару на переработку. А бизнес таким образом сократил бы затраты на сбор старой и производство новой упаковки.

Ранее в России определили перечень пластиковой упаковки, которую должны запретить использовать с 2024 года. Под ограничения должны попасть полупрозрачные ПЭТ-бутылки нестандартных цветов (кроме голубого, зеленого, черного и коричневого), непрозрачные ПЭТ-бутылки (кроме белых для молочной продукции), а также упаковка из ПЭТ, произведенная с использованием этикетки из ПВХ, которая мешает повторной переработке.