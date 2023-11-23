Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:39, 23 ноября 2023Среда обитания

Спасение планеты и бизнеса увидели в одном типе упаковки

Ellen MacArthur Foundation: перерабатываемая упаковка снизит выбросы на 69 %

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Спасение планеты от глобального потепления и бизнеса от дополнительных затрат увидели в перерабатываемой пластиковой упаковке — широкое внедрение этого типа тары позволит сократить вредные выбросы на 69 процентов и даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах. К такому выводу пришли специалисты Ellen MacArthur Foundation в своем исследовании, пишет Reuters.

Эксперты выяснили, что при самом амбициозном сценарии повторное использование упаковки поможет сократить выбросы парниковых газов на 35-69 процентов, уменьшить потребление воды на 45-70 процентов и снизить использование материалов на 45-76 процентов.

Однако ключевое значение для достижения этих целей будут иметь депозитные схемы — именно они помогут компаниям сократить затраты на возвращение использованной тары, считают в Ellen MacArthur Foundation. Так, если бы за возврат упаковки производителю потребители получали по 20 центов, это повысило бы мотивацию людей сдавать тару на переработку. А бизнес таким образом сократил бы затраты на сбор старой и производство новой упаковки.

Ранее в России определили перечень пластиковой упаковки, которую должны запретить использовать с 2024 года. Под ограничения должны попасть полупрозрачные ПЭТ-бутылки нестандартных цветов (кроме голубого, зеленого, черного и коричневого), непрозрачные ПЭТ-бутылки (кроме белых для молочной продукции), а также упаковка из ПЭТ, произведенная с использованием этикетки из ПВХ, которая мешает повторной переработке.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

      Названы простые шаги для возвращения страсти в отношения

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости