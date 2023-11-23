Петиция за отставку премьера Эстонии набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала нужное количество голосов

Петиция за отставку премьер-министра Эстонии Каи Каллас набрала нужное количество голосов для рассмотрения в парламенте. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сообщается, что под инициативой подписались более 9000 граждан республики. По закону парламент обязан рассмотреть петицию, которую поддержали хотя бы 1000 человек.

Сбор подписей продлится до 15 декабря.

Ранее эстонская оппозиция выразила желание вынести вотум недоверия действующему премьер-министру страны. Чтобы инициировать данное решение, необходимо собрать подписи не менее 21 депутата Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии).