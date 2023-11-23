Популярная юмористка рассказала о разочаровании в КВН

Участница популярных проектов «Comedy Баттл» и «Женский стендап» на ТНТ, член команды КВН «Остановите пленку» Анастасия Веневитина рассказала о разочаровании в телеигре. Его причины она назвала в выпуске подкаста «Хорошо устроились», доступном на YouTube.

«Я сильно разочаровалась в КВН. Потому что неидеальная система, очень обременительная для ее участников», — заявила юмористка, говоря о времени, когда она играла в составе сборной Воронежского государственного технического университета «Остановите пленку».

Юмористка отметила, что для участия в игре командам нужно было платить, но у студентов не было для этого денег. Поэтому ей регулярно приходилось просить средства у руководства университета и «бегать за ректорами с бумажками». По мнению Веневитиной, творческие люди не должны заниматься подобной работой. «Мы должны писать шутки, репетировать. Мы должны клево на сцене выглядеть. А у нас голова была другим абсолютно занята», — посетовала она.

Ранее Веневитина заявила, что в одном из юмористических проектов, название которого она не стала называть, мужчины зарабатывают больше женщин в три раза. Когда комикесса узнала об этом, то попросила у продюсера увеличить ей гонорар.

В 2019 году команда КВН «Остановите пленку» прошла в полуфинал Международной лиги КВН, а в 2020-м стала финалистом Первой лиги.