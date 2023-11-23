Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 23 ноября 2023Россия

Появились подробности о причине лобового столкновения поездов под Ульяновском

Поезда под Ульяновском столкнулись из-за пьяной дежурной, которая их не развела

Фото: Транспортная прокуратура / ТАСС

Поезда под Ульяновском не избежали лобового столкновения из-за пьяной дежурной, которая должна была развести составы. Такие подробности о причине инцидента появились у издания Baza в Telegram-канале.

Россиянка после употребления спиртного не заметила ошибку системы.

Как утверждает Baza, после ЧП машинистов двух поездов, а также дежурную по станции Бряндино отправили на медицинское освидетельствование. Согласно результатам анализа, мужчины были трезвы, а у дежурной выявили алкогольное опьянение — 0,352 миллиграмма на литр паров алкоголя выдыхаемого воздуха.

Причиной столкновения железнодорожных составов стали одновременно сбой системы и человеческий фактор. Сработал ложный сигнал о свободных путях. Автоматическая система по какой-то причине подвела, однако работница РЖД должна была отслеживать пути, чтобы не допустить аварии.

Россиянка во время допроса призналась, что действительно выпила перед сменой. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

22 ноября стало известно, что поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. В результате пострадали десятки пассажиров, все они получили ссадины и ушибы. Среди обратившихся за помощью один ребенок.

Пассажирский железнодорожный состав направлялся в Адлер, а маневренный тепловоз, с которым он столкнулся, стоял на станции. В пресс-службе РЖД подчеркнули, что машинист экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер раненный в Запорожье военкор «России 24». Он попал под удар беспилотника ВСУ

      Полковник высказался о шансах на новогоднее перемирие между Россией и Украиной

      Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей

      ЦАХАЛ задержал главу госпиталя «Аш-Шифа» в Газе

      Тело пристегнутой к батарее пенсионерки нашли в подмосковной квартире

      На Украине заявили о повреждении заводов в Херсоне

      Россия запретила вывоз за рубеж твердой пшеницы

      Названы возможные новые поставщики оружия Украине

      Российская учительница пойдет под суд за избиение школьников

      Друг-слесарь помог жениху избежать выкупа невесты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости