Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Путин поручил регионам выделить участникам СВО субсидии ₽100 тыс. на газификацию

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов предоставить участникам спецоперации (СВО) и инвалидам субсидии на газификацию. Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что размер субсидии — 100 тысяч рублей на одно домовладение. Доклад о выполнении должен быть представлен российскому главе до 15 января 2024 года.

В октябре стало известно, что зарплата участников спецоперации на Украине повысится за счет индексации денежного довольствия российским военным на 10,5 процента. С 1 октября, минимальные денежные выплаты участникам СВО теперь составляют 210 тысяч рублей.

В мае Минобороны России раскрыло данные о зарплатах военных-контрактников в зоне СВО.