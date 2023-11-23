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18:48, 23 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты детали дела российского генерала о хищениях

Глава Дербентского кадетского корпуса признал вину в хищениях

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Задержанный по подозрению в хищении директор образовательного учреждения Дагестана дал признательные показания. Детали дела раскрыли «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант сам явился в следственные органы, признал вину и возместил причиненный ущерб. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

О задержании сотрудниками правоохранительных органов главы Дербентского кадетского корпуса генерал-майора Аммая Шахбанова по подозрению в хищении четырех миллионов рублей стало известно в четверг, 23 ноября. В отношении него возбудили дело по трем уголовным статьям — части 1 статьи 292 («Служебный подлог»), части 3 статьи 159 («Мошенничество») и части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

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