Российского генерала задержали по делу о хищении четырех миллионов рублей

Глава Дербентского кадетского корпуса генерал Шахбанов задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат) генерал-майора Аммая Шахбанова по подозрению в хищении четырех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 292 («Служебный подлог»), 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с октября 2022-го по сентябрь 2023 года генерал получил от родителей свыше четырех миллионов рублей за обучение детей. Из них лишь 340 тысяч рублей поступили в городской бюджет, остальные он присвоил. Второй эпизод дела связан с выплатой зарплаты фиктивно устроенным сотрудникам школы, 300 тысяч рублей, следствие считает, Шахбанов получил сам.

Он служил в Вооруженных силах, в ракетных войсках, а затем в МВД. За участие в боевых действиях награжден государственными наградами.