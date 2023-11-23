Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 23 ноября 2023Силовые структуры

Российского генерала задержали по делу о хищении четырех миллионов рублей

Глава Дербентского кадетского корпуса генерал Шахбанов задержан

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Дербентского кадетского корпуса (школа-интернат) генерал-майора Аммая Шахбанова по подозрению в хищении четырех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 292 («Служебный подлог»), 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с октября 2022-го по сентябрь 2023 года генерал получил от родителей свыше четырех миллионов рублей за обучение детей. Из них лишь 340 тысяч рублей поступили в городской бюджет, остальные он присвоил. Второй эпизод дела связан с выплатой зарплаты фиктивно устроенным сотрудникам школы, 300 тысяч рублей, следствие считает, Шахбанов получил сам.

Он служил в Вооруженных силах, в ракетных войсках, а затем в МВД. За участие в боевых действиях награжден государственными наградами.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного на 22 года за каннибализм россиянина помиловали за участие в СВО

      Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

      Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

      Туктамышева ответила на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

      Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике

      Россиянка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка и попалась

      В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле

      Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

      Раскрыто местонахождение сжегшего паспорт певца Шарлота после ареста

      Психолог назвала причины плохой успеваемости ребенка в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости