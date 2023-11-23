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16:31, 23 ноября 2023Ценности

Разбитую Lamborghini из «Волка с Уолл-стрит» продадут за 176 миллионов рублей

Lamborghini из «Волка с Уолл-стрит» продадут в ОАЭ за 176 миллионов рублей

Кадр: фильм «Волк с Уолл-стрит»

Автомобиль Lamborghini, который актер Леонардо Ди Каприо разбил на съемках фильма «Волк с Уолл-стрит», продадут на аукционе. Об этом сообщает PistonHeads.

Речь идет о суперкаре Lamborghini Countach с белым кузовом и салоном 1989 года выпуска. Известно, что машина появилась на экране всего на несколько минут, за которые герой голливудского актера успел врезаться в ней в несколько припаркованных авто и других дорожных препятствий.

Торги аукционного дома Bonhams пройдут 25 ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Стоимость лота эксперты оценили в 1,5 — 2 миллиона долларов (132 — 176 миллионов рублей) вопреки его состоянию.

В мае сообщалось, что в России выставили на продажу редкий заднеприводный автомобиль Buick Riviera 1967 года выпуска за семь миллионов рублей.

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      Майя Пономаренко
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