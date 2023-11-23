Пригожин ответил потребовавшей от россиян покаяния Вайкуле

Продюсер Пригожин заявил, что потребовавшую от россиян покаяния Вайкуле занесло

Россияне не должны извиняться перед зарубежными артистами ради их концертов, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с «Лентой.ру» он одним словом ответил советской и латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле, потребовавшей от россиян покаяния ради своих выступлений.

Можно одним словом скажу? Долбанутая Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

«Хочется задать вопрос: кто вы такие, чтобы вы указывали нашей стране, кто и что должен делать? Кто вы такие, блин? Вы лучше разберитесь со своими руководителями, которые устроили бесчинства в 2014 году на въезд звезд, отмену культуры и отмену конкурса "Новая волна". Вы лучше с этим разберитесь, вы разберитесь со своими, к нам лезть не надо. Россия никому ничего не должна, потому что вы пользовались всеми благами Российской Федерации, зрительской аудитории, заработали деньги», — возмутился собеседник «Ленты.ру».

Иосиф Пригожин отметил, что творчество певицы тоже имеет значение. Однако продюсер полагает, что немалую роль в нем сыграли люди, которые помогали артистке в работе над репертуаром.

«Кто должен перед ней извиниться? Зрители российские? (…) Их никто не трогает, да кому вы нужны вообще? Уже время даже уходит, уже новые люди пришли на все их места, другие артисты. Вас никто не трогает, вас никто не оскорблял. Честно? Я не ожидал. Она всегда была такой деликатной женщиной, она всегда так уходила от острых углов, а сегодня ее куда-то вообще занесло», — подытожил он.

В одном из последних интервью Лайма Вайкуле отказалась выступать в России. При этом она отметила, что может передумать, «если будут извинения и покаяние». В 2022 году после начала специальной военной операции на территории Украины артистка осудила действия российских властей и перестала давать концерты в стране.