Россиянам раскрыли способ нарастить доходы для комфортной жизни на пенсии
Начать формировать дополнительные доходы для комфортной жизни на пенсии следует начинать задолго до окончания карьеры. Создать финансовую подушку безопасности можно за счет инвестиций в акции, облигации, драгоценные металлы или недвижимость, заявила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Ее слова приводит «Прайм».
В пенсионной стратегии могут использоваться и другие финансовые инструменты, включая открытие банковского депозита и индивидуального инвестиционного счета. Основной же задачей при формировании дополнительных доходов является не только накопление денежных средств, но и создание доходности выше инфляции, уточнила аналитик.
Для финансовой стабильности нужно использовать несколько способов пополнения пенсионной копилки. Важно не только использовать страховые отчисления работодателя, но и периодически корректировать пенсионный финансовый план и варьировать финансовые инструменты для наращивания дополнительных доходов. Одними из основных способ пополнения пенсионной копилки может стать покупка золота, серебра, платины или палладия, а также приобретение инвестиционной недвижимости, заключила Дайнеко.
Ранее генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина рекомендовала россиянам начать откладывать накопления задолго до наступления пенсионного возраста. Оптимальным вариантом станет отчисление сбережений в пенсионную копилку с 30 лет.