Россиянам раскрыли способ нарастить доходы для комфортной жизни на пенсии

Аналитик Дайнеко: инвестиции в акции помогут сделать жизнь на пенсии комфортной

Начать формировать дополнительные доходы для комфортной жизни на пенсии следует начинать задолго до окончания карьеры. Создать финансовую подушку безопасности можно за счет инвестиций в акции, облигации, драгоценные металлы или недвижимость, заявила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Ее слова приводит «Прайм».

В пенсионной стратегии могут использоваться и другие финансовые инструменты, включая открытие банковского депозита и индивидуального инвестиционного счета. Основной же задачей при формировании дополнительных доходов является не только накопление денежных средств, но и создание доходности выше инфляции, уточнила аналитик.

Для финансовой стабильности нужно использовать несколько способов пополнения пенсионной копилки. Важно не только использовать страховые отчисления работодателя, но и периодически корректировать пенсионный финансовый план и варьировать финансовые инструменты для наращивания дополнительных доходов. Одними из основных способ пополнения пенсионной копилки может стать покупка золота, серебра, платины или палладия, а также приобретение инвестиционной недвижимости, заключила Дайнеко.

Ранее генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина рекомендовала россиянам начать откладывать накопления задолго до наступления пенсионного возраста. Оптимальным вариантом станет отчисление сбережений в пенсионную копилку с 30 лет.