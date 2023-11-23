Россиянин с сыном сбежал от бывшей жены через окно детсада

В Татарстане мужчина с сыном сбежал от бывшей жены из окна детсада

В Набережных Челнах мужчина с сыном сбежал от бывшей жены из окна детского сада. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина развелся с матерью его сына в 2021 году. Женщина запрещала ему видеться с шестилетним ребенком, из-за чего он решил забрать сына из садика и увез из Нижнего Новгорода в Татарстан, где мальчик впоследствии и остался с отцом.

Затем мать мальчика приехала за сыном в детский сад в Набережных Челнах и хотела его забрать. Отец ребенка не дал этого сделать — он приехал в садик, взял сына, закрылся в медпункте и сбежал через окно.

Ранее житель Карелии похитил бывшую жену и держал ее несколько дней в заколоченном курятнике. Россиянин прожил в браке с женщиной десять лет, они воспитывали сына. Последние месяцы он уговаривал бывшую жену вернуться к нему, но она отказывалась, а позже сообщила, что встречается с другим мужчиной.