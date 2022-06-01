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Россиянин похитил бывшую жену и держал ее в курятнике

Житель Карелии похитил бывшую жену и держал ее несколько дней в заколоченном курятнике

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Карелии похитил бывшую жену и держал ее несколько дней в заколоченном курятнике. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, россиянин прожил в браке с экс-супругой десять лет, пара воспитывала сына. Последние пару месяцев житель Карелии уговаривал женщину вернуться. Та отказывалась, а позже сообщила, что стала встречаться с другим мужчиной.

Эта информация разозлила россиянина: в один из дней он приехал к бывшей жене и силой увез ее к себе домой. Женщина тогда сбежала под предлогом того, что ей нужно забрать вещи для окончательного воссоединения.

Когда житель Карелии раскрыл обман, он поехал к экс-супруге с ножом. Он избил женщину, запер пленницу в курятнике и заколотил дверь в него досками. Однако вскоре россиянке удалось выбраться через чердак.

Сейчас в отношении жителя Карелии возбудили уголовное дело.

Ранее житель Перми похитил беременную подругу и почти три часа избивал ее сковородой.

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Анна Щербакова
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