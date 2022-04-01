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Россиянин похитил беременную подругу и избил ее сковородой

Житель Перми похитил беременную подругу и почти три часа избивал ее сковородой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Перми похитил беременную подругу и почти три часа избивал ее сковородой, а также шнуром от телевизора. Об этом сообщает региональный портал «В курсе.ру».

По сведениям издания, молодые люди расстались около месяца назад. При этом россиянин не оставлял попыток вернуть экс-возлюбленную.

В один из дней житель Перми подкараулил ее у больницы. Он силой затолкал женщину в машину и повез к себе на квартиру. На протяжении трех часов мужчина избивал будущую мать своего ребенка.

Женщине удалось ненадолго вырваться из квартиры и попросить о помощи, когда ее мучитель отошел в туалет. Россиянина задержали, когда он пошел в магазин за пивом. Пострадавшая девушка в тот момент находилась вместе с ним.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Урала похитил и увез в лес жену, которая хотела с ним развестись. Женщине удалось сбежать.

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Анна Щербакова
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