Россиянин похитил жену после сообщения о предстоящем разводе

В Свердловской области местный житель похитил жену после письма из ЗАГСа о разводе

На Урале россиянин похитил и увез в лес жену, которая хотела с ним развестись. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Нижнесергинском районе Свердловской области. По данным следователей, 48-летний местный житель в ночь на 11 августа поссорился с супругой, связал ей руки, посадил в машину и увез в лес. Женщине удалось сбежать.

По словам начальника пресс-службы местного управления МВД Валерия Горелых, поводом для конфликта стало обнаруженное пьяным россиянином в почтовом ящике письмо из загса с сообщением о предстоящем разводе.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК России («Похищение человека»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

24 августа стало известно, что в поселке Октябрьском Хабаровского края местный житель 10 часов бил и душил сына из-за того, что приревновал жену. Ребенка спас дедушка, который вовремя вернулся домой.

