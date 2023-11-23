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14:43, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка и попалась

В Москве женщина девять лет жила на пособия на вымышленного ребенка

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция Москвы задержала местную жительницу, девять лет получавшую социальные пособия на несуществующего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2014 году задержанная подделала свидетельство о рождении дочери и отнесла его в отдел социальной защиты Басманного района Москвы. Там женщине назначили положенные по закону пособия по уходу за ребенком, которые выплачивались в течение девяти лет. За все время москвичка успела получить от государства 1,2 миллиона рублей. Ее задержали.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска организовала группы по получению социальных выплат и пособий на несуществующих младенцев и отправилась в колонию на пять лет.

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