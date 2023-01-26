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06:29, 26 января 2023Силовые структуры

Россиянка получила 17 миллионов рублей на несуществующих младенцев

Жительница Хабаровска получила срок за оформление пособий на несуществующих младенцев

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Хабаровска отправится в колонию на пять лет за организацию группы по получению социальных выплат и пособий на несуществующих младенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Хабаровчанка и ее подельница работали в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го. Фигурантки находили женщин и вступали с ними в сговор. Последние обращались в городские отделы ЗАГС за получением свидетельств о рождении детей, которых на самом деле не было. Участницы организованной группы (ОГ), как свидетели, подтверждали эти факты. После этого фиктивные матери получали соцвыплаты: материнские капиталы и пособия. Также удалось доказать причастие к данным эпизодам еще 23 человек (кроме фиктивных матерей).

Таким образом преступным путем из бюджета было получено 27 миллионов рублей. При этом «роженицы» оставляли себе лишь небольшую сумму из полученной выплаты, а остальное отдавали лидеру ОГ.

Организатор ОГ признана виновной в совершении 23 преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат и пособий). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетними детьми 14-летнего возраста.

Ранее юристы рассказали самозанятым и индивидуальным предпринимателям о действиях в случае отказа в выплате по уходу за пожилыми.

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Екатерина Подвигина
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