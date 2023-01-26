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03:57, 26 января 2023Россия

Cамозанятых научили отстаивать право на выплаты по уходу за пожилыми

Юристы рассказали самозанятым о действиях в случае отказа в выплате по уходу за пожилыми

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стало известно, что в Социальном фонде России (СФР) регулярно отказывают самозанятым и индивидуальным предпринимателям в выплатах по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России», направленное в фонд.

Отмечается, что отказы происходят потому, что у сотрудников территориальных отделений фонда нет инструкций относительно работающих на себя граждан. Не зная, как действовать, они просто отклоняют заявления.

По словам юристов, если самозанятый не платит взносы в фонд обязательного пенсионного страхования (ОПС), ему положены выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми в размере от 1,2 тысяч до 10 тысяч рублей. При получении необходимо запросить его в письменном виде — бумага понадобится в суде.

Ранее директор Счетной палаты Ольга Самарина рассказала, что россияне стали разводиться ради социальных выплат. Она объяснила, что при аннулировании брака разводят и среднедушевые доходы семьи, тогда как для того, чтобы получить пособие, выделяемое на детей в возрасте до 17 лет, семейный доход не должен превышать определенную планку, размер которой для каждого региона разный.

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Екатерина Подвигина
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