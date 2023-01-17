В России семейную пару заставят развестись из-за смены пола одного из супругов

В Тюмени прокуратура заставит семейную пару развестись из-за смены пола одного из супругов

В Тюмени прокуратура заставит семейную пару развестись из-за смены пола одного из супругов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

До этого в Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора о признании брака россиян недействительным.

«Данный факт установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из Комитета ЗАГС администрации города Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский. Заявление было удовлетворено», — говорится в сообщении.

В тюменской пресс-службе судов напомнили, что согласно законодательству, семейные отношения в России — это добровольный союз между мужчиной и женщиной. В связи с этим прокурор был вынужден обратиться в суд с соответствующим заявлением.

В скором времени должно начаться судебное разбирательство.

В декабре 2022 года директор Счетной палаты Ольга Самарина рассказала, что россияне стали разводиться ради социальных выплат. Она объяснила, что при аннулировании брака разводят и среднедушевые доходы семьи, тогда как для того, чтобы получить пособие, выделяемое на детей в возрасте до 17 лет, семейный доход не должен превышать определенную планку, размер которой для каждого региона разный.

После развода для подсчета этой суммы используется доход только одного родителя.