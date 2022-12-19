Россияне научились наживаться на разводах

Директор Счетной палаты Самарина рассказала, что россияне стали разводиться ради соцвыплат

Российские семьи научились наживаться на разводах и стали массово расторгать браки ради получения соцвыплат. Об этом заявила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина, ее слова приводит «Парламентская газета».

«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают», — рассказала она на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Самарина объяснила, что при аннулировании брака разводят и среднедушевые доходы семьи, тогда как для того, чтобы получить пособие, выделяемое на детей в возрасте до 17 лет, семейный доход не должен превышать определенную планку, размер которой для каждого региона разный. После развода для подсчета этой суммы используется доход только одного родителя.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что размер пособия для беременных в стране составит от половины до одного прожиточного минимума. Кроме этого, с 2023 года будут запущены единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения и до 17 лет.