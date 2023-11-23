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13:01, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка оправдывала деятельность бригады «Азов» и попала под статью

В Волгограде ФСБ выявила женщину, которая оправдывала деятельность «Азова»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Волгограде сотрудники УФСБ по области выявили 38-летнюю местную жительницу, которая публично оправдывала деятельность бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, на свой страничке во «ВКонтакте» она вела эфиры, в которых оправдывала деятельность «Азова».

Ранее Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Ульяновска, обвиняемого в публичных призывах к свержению власти.

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