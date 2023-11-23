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19:01, 23 ноября 2023Среда обитания

Россиянка пожаловалась на затоптавших огород военных

Жительница Брянской области подала в суд из-за истоптанного военными огорода
СюжетМинобороны:

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Брянской области пожаловалась на Минобороны, Западный военный округ и войсковую часть, заявив, что военные затоптали земельный участок, на котором ее сын выращивал злаки и овощи. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Жалобу рассматривал Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. По словам истца, в апреле 2022 года сын женщины рассказал, что участок оказался приведен в негодность техникой. Кроме того, мужчина сообщил, что на территории участка расположились военнослужащие.

Поле невозможно использовать по прямому назначению из-за колей глубиной по полметра, рытвин и ям, заполняющихся водой после дождя, рассказала истец. Сельскохозяйственная техника по полю перемещаться не может, а в некоторых местах нельзя пройти пешком, добавила она. В ноябре 2022 года в Минобороны ответили россиянке, что приказа на расположение на участке воинской части, военных или техники отдано не было.

В суде россиянка просила восстановить земельный участок, чтобы на нем можно было снова выращивать сельскохозяйственные культуры. Суд в удовлетворении требований отказал.

Ранее россиянам назвали растения, которые могут быстро погубить огород. Это быстро разрастающийся лопух, а также конский каштан и такие крупные деревья, как береза и ясень.

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      Мария Черкасова
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