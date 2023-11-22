Среда обитания
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10:16, 22 ноября 2023Среда обитания

Названы способные быстро погубить огород растения

Эксперт Коврижных: лопух может погубить огород за один сезон

Фото: Butus / Shutterstock / Fotodom

Лопух и ряд других растений могут погубить огород за один сезон. Способные быстро принести серьезный вред растения назвала агроном Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Лопух быстро разрастается, тем самым затрудняя рост других растений, также он служит местом обитания для вредителей. Кроме того, не стоит держать на участке жимолость — она тоже быстро распространяется и может стать источником заболеваний.

Третье нежелательное растение — конский каштан, в листьях и плодах которого содержатся вредные для растений вещества. Также Коврижных не советует сажать на участке крупные деревья, например, березу и ясень. Такие растения будут забирать из почвы всю влагу и питательные вещества.

Ранее дачникам назвали простой и действенный метод борьбы с сорняками на участке. В этом может помочь раствор из столового уксуса и поваренной соли.

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      Александра Качан
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