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11:32, 23 ноября 2023Силовые структуры

Российская учительница пойдет под суд за избиение школьников

В Красноярском крае пройдет суд над учительницей, которая избивала школьников

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Канске (Красноярский край) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учительницы начальных классов одной из школ города, которая избивала учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации. Ее дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего отправления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре обвиняемая систематически била школьников из-за нарушений дисциплины. Она ударила одного из учеников головой об парту, другого толкнула. Женщина также кидала в детей канцелярскими принадлежностями.

Одно из нападений на учеников попало на видео. На кадрах видно, как учительница сначала кричит на школьника, который стоит около доски, а потом ударяет его по голове.

Ранее в подмосковном Дмитрове учитель русского и литературы прямо во время урока ударила школьницу из-за прически и «неподобающего» внешнего вида.

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      Варвара Митина
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