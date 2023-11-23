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08:36, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок в Google

РБК: ряд российских издателей перестали получать трафик из рекоменаций Google

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ряд российских издателей столкнулись с очередной волной блокировок и перестали получать трафик из рекоменаций Google. Об этом пишет РБК.

В частности, в Google Discover заблокировали сайты «Комсомольской правды» (КП) и «Царьграда» — это негативно повлияло на их общее число посетителей. В сервисе Liveinternet показатели КП упали с 6,4 миллиона в начале ноября до 3,7 миллиона, число просмотров — с 16 миллионов до 6,5 миллиона.

Источники РБК рассказали, что «Царьград» в октябре получал от Google Discover от 100 тысяч до 1 миллиона пользователей. Данные об общей статистике для этого сайта закрыта.

Ранее правительство России разрешило Роскомнадзору вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов.

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      Юлия Мискевич
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