Российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок в Google
Ряд российских издателей столкнулись с очередной волной блокировок и перестали получать трафик из рекоменаций Google. Об этом пишет РБК.
В частности, в Google Discover заблокировали сайты «Комсомольской правды» (КП) и «Царьграда» — это негативно повлияло на их общее число посетителей. В сервисе Liveinternet показатели КП упали с 6,4 миллиона в начале ноября до 3,7 миллиона, число просмотров — с 16 миллионов до 6,5 миллиона.
Источники РБК рассказали, что «Царьград» в октябре получал от Google Discover от 100 тысяч до 1 миллиона пользователей. Данные об общей статистике для этого сайта закрыта.
Ранее правительство России разрешило Роскомнадзору вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов.