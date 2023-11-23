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17:22, 23 ноября 2023Россия

Российский аэропорт эвакуировали из-за посылки с похожими на гранаты предметами

В Перми эвакуировали аэропорт из-за посылки с похожими на гранаты предметами

Фото: URA.RU / ТАСС

В Перми людей эвакуировали из аэропорта после обнаружения посылки, в которой находились похожие на гранаты предметы. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что подозрительные предметы, лежащие в мешке, удалось выявить с помощью досмотрового интроскопа.

По информации авторов канала, всех работников грузового комплекса на данный момент удалось эвакуировать. К зданию были направлены специалисты по взрывотехнике. Другой информации пока нет.

В этот же день в подъезде жилого дома Москвы обнаружили две гранаты, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Снаряды были найдены при разгрузке мусоропровода. Из здания эвакуировали 60 человек. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

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      Никита Абрамов
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