Российский аэропорт эвакуировали из-за посылки с похожими на гранаты предметами

В Перми эвакуировали аэропорт из-за посылки с похожими на гранаты предметами

В Перми людей эвакуировали из аэропорта после обнаружения посылки, в которой находились похожие на гранаты предметы. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что подозрительные предметы, лежащие в мешке, удалось выявить с помощью досмотрового интроскопа.

По информации авторов канала, всех работников грузового комплекса на данный момент удалось эвакуировать. К зданию были направлены специалисты по взрывотехнике. Другой информации пока нет.

В этот же день в подъезде жилого дома Москвы обнаружили две гранаты, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Снаряды были найдены при разгрузке мусоропровода. Из здания эвакуировали 60 человек. На место прибыли сотрудники экстренных служб.