Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 23 ноября 2023Россия

В подъезде жилого дома в Москве обнаружили две гранаты

Shot: из жилого дома в Москве эвакуировали 60 человек после обнаружения гранат

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подъезде жилого дома Москвы обнаружили две гранаты, предположительно времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Старопетровском проезде в Войковском районе столицы. Снаряды были найдены при разгрузке мусоропровода.

Из здания эвакуировали 60 человек. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Других подробностей о происшествии нет.

Ранее стало известно, что заместителю главы дагестанского города Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть левой руки взрывом светошумовой гранаты. Отмечается, что взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов города.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Как удар попы об лед» Дерипаска заявил об экономическом капкане для России

      Терапевт перечислила симптомы приближения менопаузы

      Боня раскрыла свое отношение к образам в шубах из натурального меха

      В России назвали трагедией закрытие КПП Финляндии на границе

      В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень

      Бари Алибасов подержался за руки с Путиным

      Стали известны расходы Израиля в конфликте с ХАМАС

      ОБСЕ обвинили в позорном замалчивании убийств российских журналистов

      Игрок ЦСКА оценил отсутствие российских клубов в Лиге чемпионов

      На Луне обнаружили запасы водорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости