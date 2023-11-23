В подъезде жилого дома в Москве обнаружили две гранаты

Shot: из жилого дома в Москве эвакуировали 60 человек после обнаружения гранат

В подъезде жилого дома Москвы обнаружили две гранаты, предположительно времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на Старопетровском проезде в Войковском районе столицы. Снаряды были найдены при разгрузке мусоропровода.

Из здания эвакуировали 60 человек. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Других подробностей о происшествии нет.

Ранее стало известно, что заместителю главы дагестанского города Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть левой руки взрывом светошумовой гранаты. Отмечается, что взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов города.