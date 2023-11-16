Российскому чиновнику оторвало кисть взрывом гранаты

Замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть взрывом светошумовой гранаты

Заместителю главы дагестанского города Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть левой руки взрывом светошумовой гранаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Османова доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Отмечается, что взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов города.

По словам собеседника издания, взрыв не привел к разрушениям в доме, других пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва запала для гранаты, который он нашел в мусорном баке. Взрыватель находился в баке, содержимое которого14-летний подросток захотел изучить. В результате подростку оторвало большой и указательный пальцы на правой руке.