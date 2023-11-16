Российскому чиновнику оторвало кисть взрывом гранаты
Заместителю главы дагестанского города Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть левой руки взрывом светошумовой гранаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Османова доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Отмечается, что взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов города.
По словам собеседника издания, взрыв не привел к разрушениям в доме, других пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва запала для гранаты, который он нашел в мусорном баке. Взрыватель находился в баке, содержимое которого14-летний подросток захотел изучить. В результате подростку оторвало большой и указательный пальцы на правой руке.