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23:25, 16 ноября 2023Россия

Российскому чиновнику оторвало кисть взрывом гранаты

Замглавы Буйнакска Османову оторвало кисть взрывом светошумовой гранаты

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заместителю главы дагестанского города Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть левой руки взрывом светошумовой гранаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Османова доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Отмечается, что взрыв произошел в помещении цокольного этажа одного из домов города.

По словам собеседника издания, взрыв не привел к разрушениям в доме, других пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва запала для гранаты, который он нашел в мусорном баке. Взрыватель находился в баке, содержимое которого14-летний подросток захотел изучить. В результате подростку оторвало большой и указательный пальцы на правой руке.

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      Марина Совина
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