Российскому школьнику оторвало пальцы из-за случайной находки в мусорном баке

В Хабаровском крае школьнику оторвало пальцы взрывом запала для гранат

В Хабаровском крае школьник лишился двух пальцев из-за взрыва случайно найденного им запала для гранат. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, вечером 18 октября 14-летний подросток из поселка Эльбан во время прогулки заглянул в мусорный бак на Октябрьской улице, где обнаружил банку, внутри которой оказались восемь взрывателей. Один из них внезапно сдетонировал. В результате ребенку оторвало большой и указательный пальцы правой руки.

Как пишет канал, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Россиянину, оставившему в баке банку с запалами, грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее похожий случай произошел в Ингушетии. Там десятилетняя девочка и ее младшая сестра нашли в куче мусора петарду. Дети принесли устройство домой, подожгли и, чтобы потушить, опустили в стакан с водой. Однако пиротехника взорвалась, лишив старшего ребенка трех пальцев.