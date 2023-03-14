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10:46, 14 марта 2023Россия

Российский ребенок лишился пальцев из-за взрыва найденной в мусоре петарды

В Ингушетии десятилетняя девочка лишилась трех пальцев из-за взрыва петарды

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В селе Зязиков-Юрт в Ингушетии десятилетняя девочка лишилась пальцев из-за взрыва петарды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, девочка вместе со своей пятилетней сестрой вечером нашла в куче мусора петарду. Дети решили принести ее домой и подожгли — чтобы потушить ее, старшая сестра опустила петарду в стакан с водой, после чего она взорвалась.

Школьнице оторвало три пальца — врачи уже сделали ей операцию. На мать девочек завели административное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Кемерове охраннику кинотеатра оторвало пальцы взрывом петарды, которую он выхватил у подростка.

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Анастасия Шейкина
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