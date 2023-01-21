Россиянину оторвало пальцы взрывом выхваченной у подростка петарды

В Кемерове охраннику оторвало пальцы взрывом петарды, выхваченной у подростка

В Кемерове охраннику кинотеатра оторвало пальцы взрывом петарды, которую он выхватил у подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 17-летний подросток принес петарду в кинотеатр «Юбилейный» и подеог ее в здании. Охранник выхватил ее из рук юноши и выбежал на улицу, чтобы бросить в снег, но не успел.

Россиянину оторвало два пальца, его госпитализировали.

2 января в подмосковном Пушкине мужчине оторвало пальцы из-за неудачной попытки запустить самодельный фейерверк. Он поджег фитиль, но взрыва не произошло — тогда он попытался устранить неполадки в петарде с помощью шуруповерта. Фейерверк сдетонировал, мужчина лишился четырех пальцев.