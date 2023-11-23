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04:57, 23 ноября 2023Культура

Российский актер погиб в Индии

Российский 37-летний актер Максим Белецкий погиб в Индии

Фото: Unsplash

В Индии в возрасте 37 лет трагически погиб российский актер Максим Белецкий. Об этом сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы на странице «Вконтакте».

Уточняется, что его тело кремируют и похоронят в Индии. Причина смерти неизвестна.

В театре кукол в Йошкар-Оле артист служил с 2007 по 2021 год. Белецкий сыграл роли в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других. Также он поставил сказки «Звездочка» по пьесе Шмитько, а также «Цветик-семицветик» по сказке Катаева.

Ранее умер российский актер театра и кино Евгений Артемьев. Известный по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия», Артемьев скончался 14 октября в возрасте 68 лет.

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      Юлия Мискевич
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