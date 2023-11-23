Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:53, 23 ноября 2023Ценности

Российский хирург назвал самые модные пластические операции

Хирург Погосян назвал пластику груди самой популярной процедурой у россиян

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пластический хирург Давид Погосян перечислил россиянам самые модные операции. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь врач рассказал, что сейчас люди чаще всего приходят за комплексными изменениями. «Например, некогда востребованная блефаропластика теряет позиции, а вот периорбитопластика (комплексное омоложение зоны вокруг глаз) набирает популярность», — отметил он.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Одной из самых востребованных операций доктор назвал маммопластику, причем направленную не только на увеличение, но и на уменьшение груди. «Спрос на пышные формы снижается, сейчас девушки хотят получить грудь естественного, гармоничного размера», — пояснил эксперт и добавил, что трендовыми также стали липофилинг и липомоделирование.

За счет липофилинга можно скорректировать морщины на лице, возрастные или генетические изменения лица и тела, улучшить тургор кожи. В случаях комбинации липофилинга и увеличения груди у стройных девушек это возможность сгладить контуры импланта

Давид Погосян

В заключение хирург напомнил об еще одной модной, но рискованной операции — «лисьих глазках». «Мы гонимся за модой, но мода не вечна. А итог этой операции мы изменить не сможем», — пояснил собеседник издания. По его словам, еще одни опасные процедуры из той же серии — булхорн (пластика верхней губы) и удаление комков Биша.

Ранее россиянкам назвали четыре неудачные пластические операции. Среди них — удаление комков Биша.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Участвовавшего в незаконном нацбатальоне украинца осудили в российском регионе

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

      В Германии правительство призвали уйти в отставку

      Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

      Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

      Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

      Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

      Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости