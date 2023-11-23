Российский хирург назвал самые модные пластические операции

Хирург Погосян назвал пластику груди самой популярной процедурой у россиян

Пластический хирург Давид Погосян перечислил россиянам самые модные операции. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь врач рассказал, что сейчас люди чаще всего приходят за комплексными изменениями. «Например, некогда востребованная блефаропластика теряет позиции, а вот периорбитопластика (комплексное омоложение зоны вокруг глаз) набирает популярность», — отметил он.

Одной из самых востребованных операций доктор назвал маммопластику, причем направленную не только на увеличение, но и на уменьшение груди. «Спрос на пышные формы снижается, сейчас девушки хотят получить грудь естественного, гармоничного размера», — пояснил эксперт и добавил, что трендовыми также стали липофилинг и липомоделирование.

За счет липофилинга можно скорректировать морщины на лице, возрастные или генетические изменения лица и тела, улучшить тургор кожи. В случаях комбинации липофилинга и увеличения груди у стройных девушек это возможность сгладить контуры импланта Давид Погосян

В заключение хирург напомнил об еще одной модной, но рискованной операции — «лисьих глазках». «Мы гонимся за модой, но мода не вечна. А итог этой операции мы изменить не сможем», — пояснил собеседник издания. По его словам, еще одни опасные процедуры из той же серии — булхорн (пластика верхней губы) и удаление комков Биша.

Ранее россиянкам назвали четыре неудачные пластические операции. Среди них — удаление комков Биша.