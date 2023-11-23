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13:51, 23 ноября 2023Культура

Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании, которое произошло 30 лет назад

Фото: Christopher Pike / Reuters

Солиста группы Guns N' Roses Эксла Роуза обвинили в изнасиловании, которое произошло 30 лет назад. Об этом сообщает Rolling Stone.

Американская модель по имени Шейла Кеннеди подала на музыканта иск в Верховный суд Нью-Йорка, заявив о том, что инцидент произошел в 1989 году. По ее словам, она отправилась в отель вместе с еще одной моделью, Экслом Роузом и будущим ведущим MTV Риком Рахтманом после того, как компания провела время в ночном клубе.

В номере отеля Роуз предложил присутствующими наркотики, а также шампанское, после чего занялся сексом со знакомой Кеннеди. Когда предполагаемая жертва захотела пойти к себе в номер, артист схватил ее, протащил по коридору отеля до своей комнаты, связал ей руки колготками и совершил «жестокий половой акт».

«Кеннеди лежала на кровати со связанными за спиной руками, окровавленная, уязвимая и наедине с Роуз, в то время как он находился в сексуальной неустойчивой ярости», — говорится в иске. Там также указано, что модель испытала симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессию, которая поставила ее карьеру под угрозу.

По данным издания, предполагаемая жертва требует моральной компенсации, размер которой будет определен судом в случае доказательства вины солиста Guns N' Roses. Адвокаты музыканта отрицают все выдвинутые против него обвинения.

Ранее американского актера и звезду фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокса обвинили в домогательствах.

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      Анастасия Астахова
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