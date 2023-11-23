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10:56, 23 ноября 2023Культура

Звезду «Джанго освобожденного» Джейми Фокса обвинили в домогательствах

Звезду фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокса обвинили в домогательствах

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американского актера и звезду фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокса обвинили в домогательствах. Об этом сообщает FoxNews.

Предполагаемая жертва подала на обладателя «Оскара» в суд, заявив о том, что инцидент произошел в ночь на 27 августа 2015 года. По ее словам, она с подругой пришла в ресторан, где девушки заметили артиста и попросили с ним сфотографироваться.

Фокс, который «выглядел пьяным», ответил согласием, после чего увел предполагаемую жертву в укромное место и начал без разрешения совать руки ей под одежду. Она добавила, что охранник актера наблюдал за происходящим, однако не стал вмешиваться.

Истица отметила, что в результате случившегося получила «страдания от физических и эмоциональных травм, беспокойства, смущения и экономического ущерба». Предполагаемая жертва потребовала выплатить ей моральную компенсацию за нанесенный ущерб.

В 2005 году Джейми Фокс стал лауреатом премии «Оскар» за роль Рэя Чарльза в фильме «Рэй». Помимо этого, он снялся в таких картинах, как «Джанго освобожденный», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Королевство», «Проект "Сила"» и многих других.

Ранее американская актриса Шэрон Стоун сообщила о домогательствах со стороны одного из бывших руководителей студии Sony Pictures.

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      Анастасия Астахова
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