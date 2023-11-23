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14:18, 23 ноября 2023Экономика

Средний размер автокредитов в России вырос до рекордного значения

«Прайм»: средний чек выданных автокредитов в России вырос до 1,56 млн рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам октября 2023 года средний размер выданных автокредитов в России вырос до рекордного значения и составил 1,56 миллиона рублей. В сравнении с сентябрем показатель увеличился на 4,5 процента, сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты исследования аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Статистика велась, исходя из данных трех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ. При этом эксперты бюро проанализировали информацию не только по займам на новые автомобили, но и на машины с пробегом. По итогам исследования выяснилось, что в сравнении с сентябрьским значением средний размер автокредита вырос на 0,07 миллиона рублей — в первый месяц осени показатель находился на уровне 1,49 миллиона.

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Среди регионов лидером по среднему размеру автокредитов стала Москва. В столице чек оказался на уровне 2,04 миллиона рублей. В топ-3 также вошли Московская область (1,85 миллиона) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,68 миллиона). В пятерке лидеров оказались Санкт-Петербург (1,83 миллиона) и Краснодарский край (1,69 миллиона). В целом по стране средний чек автокредитов продолжает непрерывно расти десятый месяц подряд. Подобную динамику аналитики фиксируют с февраля 2023 года, заключили в НБКИ.

Ранее руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Платонова сообщила, что покупку автомобиля полезнее осуществлять при помощи автокредита — такой продукт является более выгодным в сравнении со стандартным потребительским займом. Это обусловлено тем, что банкам приходится закладывать под последний больший объем резерва. Соответственно, ставка по потребкредитам будет в среднем на пять-семь процентов выше, чем по автокредиту.

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      Анатолий Акулов
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