Стало известно об усилении ВСУ обороны на одном из направлений

Марочко: на купянском направлении ВСУ усиливают оборону с помощью ПТУР

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за холодов усиливают оборону противотанковыми средствами. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что ВСУ решили усилить оборону на танкоопасных участках на северо-востоке и юго-востоке от Купянска, не представлявших ранее угрозы для украинских войск из-за распутицы и болотистой местности. По его словам, усиление обеспечивается преимущественно за счет гранатометчиков и расчетов противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Ранее Марочко заявлял, что ВСУ страдают из-за проблем с логистикой на купянском направлении. Он пояснил, что они связаны с повреждением или уничтожением большей части мостов через реку Оскол.