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11:40, 21 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о проблемах с логистикой у ВСУ под Купянском

Марочко сообщил о проблемах с логистикой у ВСУ на купянском направлении

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от проблем с логистикой на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По словам военного эксперта, к купянскому направлению продолжают стягиваться украинские вооруженные формирования. Техника и личный состав направляются к населенным пунктам Подолы, Куриловка и Ковшаровка для сдерживания наступления российской армии, однако сталкиваются с проблемами логистического характера.

Марочко рассказал, что трудности у ВСУ возникли из-за повреждения или уничтожения большей части мостов через реку Оскол. В то же время новые понтонные переправы ликвидируются в течение суток.

Ранее экс-подполковник заявил, что Украина ослабила попытки наступления сразу на трех направлениях. Основными причинами этого называют неблагоприятные погодные условия, а также потери и «усталость» среди военных.

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      Александр Курбатов
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