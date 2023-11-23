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19:21, 23 ноября 2023Ценности

Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

Фото: Maria Markevich / Shutterstock / Fotodom

Стилистки Мишель Барретт и Йения Эрнандес Фонсека назвали самые необходимые вещи на зиму. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Best Life.

В первую очередь специалистки посоветовали обратить внимание на джинсы прямого кроя, кашемировые или шерстяные свитеры. «Кашемир и качественная шерсть зимой намного теплее, чем варианты из полиэстера», — объяснила Барретт.

По мнению экспертов, в холодный сезон также нужно иметь в гардеробе облегающее платье с запахом из трикотажа и футболку, у которых длина рукавов достигает локтей. «Приобретите модели трех цветов и используйте их либо в качестве дополнительного слоя, либо надевайте их под платье или свитер», — предложила Барретт.

В заключение собеседницы издания выделили сапоги с заостренным носом и бушлат. «Их универсальная классическая форма, характерная двубортная застежка и небольшой объем делают их стильной и теплой вещью, которая подойдет женщинам всех возрастов», — отметила Фонсека.

Ранее стилистка Анна Самсонова назвала самые модные шубы на грядущую зиму. Так, эксперт включила в число трендовых длинные шубы фасона оверсайз и изделия из цветного меха.

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      Мария Винар
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