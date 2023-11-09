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13:31, 9 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные шубы на зиму

Стилистка Самсонова назвала шубы оверсайз из цветного меха модными зимой

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Стилистка Анна Самсонова назвала россиянкам самые модные шубы на грядущую зиму. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Так, эксперт включила в число трендовых длинные шубы фасона оверсайз и изделия из цветного меха. Последние она посоветовала выбирать пастельных тонов или красного и серого оттенков, которые будут особенно актуальны в холодном сезоне.

В список вошли укороченные модели и вещи с анималистическими принтами, а также шубы «тедди» и данные предметы гардероба в виде пальто-халата с поясом, отметила специалистка. По ее словам, указанную верхнюю одежду можно сочетать как с джинсами и легинсами, так и с вечерними платьями.

Ранее российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. При выборе данного зимнего предмета гардероба необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку, которая также может отсутствовать.

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      Алина Гостева
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