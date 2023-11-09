Россиянкам назвали самые модные шубы на зиму

Стилистка Самсонова назвала шубы оверсайз из цветного меха модными зимой

Стилистка Анна Самсонова назвала россиянкам самые модные шубы на грядущую зиму. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Так, эксперт включила в число трендовых длинные шубы фасона оверсайз и изделия из цветного меха. Последние она посоветовала выбирать пастельных тонов или красного и серого оттенков, которые будут особенно актуальны в холодном сезоне.

В список вошли укороченные модели и вещи с анималистическими принтами, а также шубы «тедди» и данные предметы гардероба в виде пальто-халата с поясом, отметила специалистка. По ее словам, указанную верхнюю одежду можно сочетать как с джинсами и легинсами, так и с вечерними платьями.

Ранее российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. При выборе данного зимнего предмета гардероба необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку, которая также может отсутствовать.