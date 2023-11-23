Токаев потребовал от ОДКБ жесткой риторики

Токаев потребовал от ОДКБ жесткой, но предельно корректной риторики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) жесткой, но предельно корректной риторики. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства убежден, что нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности стран ОДКБ, даже если они существуют. Он назвал сущностью международного сообщества постоянное существование угроз. Токаев отметил, что частые заявления по этому вопросу создают иллюзию, будто члены ОДКБ кого-то боятся. «Риторика организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи», — призвал лидер республики.

Он обратил внимание, что ОДКБ удалось успешно показать себя с позиции авторитетной военно-политической организации. Однако есть новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою членов объединения. По его словам, Казахстан нацелен на поступательное развитие ОДКБ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что государства ОДКБ должны быть сильными и сплоченными. Как он утверждал, при наличии единства среди стран-членов сама организация будет сильна.