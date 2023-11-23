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13:54, 23 ноября 2023Из жизни

Неожиданная встреча бегуньи с медвежьим семейством попала на видео

Бегунья из США столкнулась с медведицей и медвежатами в горах Сьерра-Мадре

Жительница США отправилась на пробежку в горы Сьерра-Мадре в Калифорнии и неожиданно встретилась с медведицей и двумя медвежатами. Об этом сообщает KTLA.

Столкновение попало на видео, снятое самой американкой. Она совершала пробежку по туристической тропе в горах, 8 ноября. За очередным поворотом тропы бегунья нос к носу столкнулась с медвежьим семейством. «Бежала по тропе, обогнула скалу, и нос медведицы оказался буквально в 10 сантиметрах от моей талии. И еще детеныши стояли в нескольких метрах за ней», — поделилась она воспоминаниями о внезапной встрече.

На кадрах видно, как медведица бросается к женщине. Американка отступила и начала кричать, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно более грозно. Потом она стала свистеть в свисток, пытаясь отпугнуть хищников. Позже они ушли с тропы.

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В Калифорнийском департаменте рыбного хозяйства и дикой природе заявили, что встречи с медведями в Сьерра-Мадре вполне возможны. Туристы и любители бега должны иметь при себе спрей для отпугивания хищников и стараться побольше шуметь, чтобы предупредить возможное столкновение с ними.

Ранее сообщалось, что правительство Японии не справляется с нашествием медведей, которое уже стало самым смертоносным в стране за всю историю наблюдений. Только за полгода — с апреля по октябрь — в Японии было зафиксировано 180 нападений медведей на людей.

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      Никита Савин
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