Банки ОАЭ ужесточили контроль за российскими компаниями

Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия оказания услуг компаниям из России

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали пристальнее наблюдать за российскими компаниями. Организации ужесточают контроль за финансовыми операциями фирм из-за давления со стороны США, пишет Bloomberg.

Некоторые кредитные организации уже начали требовать от российских компаний, базирующихся в ОАЭ, дополнительные документы для того, чтобы провести ту или иную трансакцию. Также увеличился срок перевода денежных средств со счета на счет — это касается как переводов в Россию, так и в третьи страны. Иногда банки блокируют средства компаний, чтобы обосновать перевод, или ставят под сомнение происхождение денег.

Юрист из Дубая Дарья Невская подтвердила, что с финансовой точки зрения быть русским в ОАЭ стало намного сложнее, причем ситуация только ухудшается. Она также добавила, что некоторые банки, которые раньше принимали платежи из России, теперь подобные операции прекратили. На фоне жестких мер крупные компании стали закрывать счета в ОАЭ и переносить средства в Гонконг.

Ранее крупные израильские банки начали сегрегировать (обособлять) счета россиян по требованию международного депозитария Euroclear. Кредитные организации с 13 ноября стали массово блокировать брокерские счета россиян, даже если у них есть израильский паспорт. После «обособления» активы переводятся на отдельный счет, с которого в худшем случае бумаги нельзя будет продать. С таких счетов также нельзя выводить денежные средства, но можно выводить купоны, если объем операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счет, рассказывал адвокат Эли Гервиц.